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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Корнев после победы на 50 м баттерфляем заявил, что плавает эту дистанцию «по приколу»

Корнев после победы на 50 м баттерфляем заявил, что плавает эту дистанцию «по приколу»
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, заявил что плавает дистанцию 50 м баттерфляем «по приколу». На чемпионате Европы россиянин завоевал золото с результатом 22,52.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 50 м баттерфляй
11 августа 2026, вторник. 19:37 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
22.52
2
Максим Груссе
Франция
+0.02
3
Григорий Пекарский
Беларусь
+0.16

«Я не испытываю к 50-метровке баттерфляем какой-то невероятной страсти. Я так, просто по приколу, ребят в тонусе держу, чтобы они не расслаблялись. Вся скорость у меня ещё есть в короткой воде, так что ребят на крючке держу их, чтобы скучно не было.

Можно вести суперспринт 25 метров, но там тоже, смотря какой старт, конечно. Проводят под конец сезона, и там какие-то серьёзные результаты не показываешь, хочется просто сказать, ласты на полку, отдых на две недели», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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