Корнев после победы на 50 м баттерфляем заявил, что плавает эту дистанцию «по приколу»

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, заявил что плавает дистанцию 50 м баттерфляем «по приколу». На чемпионате Европы россиянин завоевал золото с результатом 22,52.

«Я не испытываю к 50-метровке баттерфляем какой-то невероятной страсти. Я так, просто по приколу, ребят в тонусе держу, чтобы они не расслаблялись. Вся скорость у меня ещё есть в короткой воде, так что ребят на крючке держу их, чтобы скучно не было.

Можно вести суперспринт 25 метров, но там тоже, смотря какой старт, конечно. Проводят под конец сезона, и там какие-то серьёзные результаты не показываешь, хочется просто сказать, ласты на полку, отдых на две недели», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.