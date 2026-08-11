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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Чемпион мира и Европы Корнев рассказал, что копит на «Мерседес» за 10 млн рублей

Чемпион мира и Европы Корнев рассказал, что копит на «Мерседес» за 10 млн рублей
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев после победы на чемпионате Европы в Париже на 50 м баттерфляем рассказал, что копит на «Мерседес» за 10 млн рублей.

«Хочу «Мерседес» E-63. Мечта моя. Где-то 10 млн нужно. Первое место с рекордом мира – и дело в шляпе. На чемпионате мира выиграть так, и всё нормально будет. Есть машины, а есть Mercedes и всё остальное. По призовым с чемпионата Европы не знаю, что-то будет, наверное. BMW – нет.

На самом деле это, конечно, шутка. Я многие автомобили признаю, многие классные. Я вообще машины очень люблю. Но вот эта марка автомобиля у меня прямо в душе. У меня и сейчас Mercedes, я хочу просто побыстрее. Гоняю где попало.

Проплыть против машины? Если это будет такая рекламная интеграция, то я не против. Что-то вроде такого – хочешь плыть быстро – езди на «Мерседесе». Было бы круто. Передайте идею компании», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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