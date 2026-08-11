Колесников высказался о бронзовой медали сборной России в эстафете на ЧЕ в Париже
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский пловец Климент Колесников высказался о бронзовой медали сборной России в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Париже.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
11 августа 2026, вторник. 21:06 МСК
Окончено
1
Франция
2
Нидерланды
3
Россия
«Всё нормально. На сегодняшний день – вот так. Постарались, проплыли, как смогли, что смогли, сделали. На пьедестале – уже круто.
Настраивались все на золото, хорошо проплыть. Может быть, даже на лучшее время. Всегда настраиваемся на эстафету по-другому, бороться до конца. Я устал, выложился, собой доволен. Сделал всё, что мог. Не схалтурил нигде, ребята точно так же отработали от и до. Так что от этого стоит отталкиваться», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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