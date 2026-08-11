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Колесников: Porshe — это круто, но всё-таки Олимпиада важнее, она в приоритете

Колесников: Porshe — это круто, но всё-таки Олимпиада важнее, она в приоритете
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский пловец Климент Колесников заявил, что нацелен завоевать золото ОИ.

«Цель – Олимпиада, самое главное, все нацелены туда. Машины, квартиры – это всё круто, спросили бы вы меня в 2021 году… Но давайте не будем вспоминать, какие сейчас на всё цены. Цели сейчас больше духовные. Porshe – это круто, но всё-таки Олимпиада важнее, она в приоритете.

Туда добраться, приехать, выиграть золото. Всё остальное вторично. Материальные вещи приходят и уходят, а олимпийское золото – статус на всю жизнь. Смотрю на неё как на какой-то внутренний незакрытый гештальт. Как какие-нибудь люди, уже возрастные, великие, им уже ничего не нужно, ищут признания.

Подхожу уже к такому подходу, хоть и не считаю себя возрастным, цели у меня уже персональные, а не признание какое-то», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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