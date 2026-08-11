Колесников: даже если бы я выиграл в Токио, всё равно была бы мотивация

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский пловец Климент Колесников рассказал, что, даже если бы выиграл золото на Играх-2020, у него всё равно была бы мотивация улучшать свои результаты.

«Если бы даже выиграл в Токио, всё равно была бы мотивация улучшать свои результаты. Помню, я туда приезжал на свою первую Олимпиаду, вижу ребят, с которыми я плаваю, иностранцев, которые выиграли свою первую Олимпиаду, потом следующую, и всё равно они выступают, мотивация не пропадает, хочется большего.

Достигая какой-то ступени, всё равно стремишься идти дальше, если для тебя это был не предел. Если не цель выполнить мастера спорта — и всё, закончить», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.