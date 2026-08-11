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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Колесников: об Олимпиаде в Париже не думал, ничего особенного по ощущениям нет

Колесников: об Олимпиаде в Париже не думал, ничего особенного по ощущениям нет
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский пловец Климент Колесников рассказал, что не думал о том, что Олимпиада в Париже проходила в том же месте, что и чемпионат Европы.

«Об Олимпиаде в Париже тут не думал, что она проходила тут. Смотрю на турнир просто как на чемпионат Европы, как ранее был в Будапеште. По ощущениям ничего особенного нет. Не такое всё масштабное, по обстановке, больше концентрируешься на дистанции, проплытии. Настроение задаёт поддержка французами своих ребят.

Даже выходишь, поддерживают не тебя – и всё равно классно. Не воспринимаю это на свой счёт, понимаю, что болеют за своих, не против кого-то. Не на зло себе воспринимаю, просто прикольно.

Времени посмотреть Париж не было, я всегда приезжаю на соревнования и полностью им отдаюсь. В последний день с Настей Кирпичниковой пойдём гулять. Французский не учил», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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