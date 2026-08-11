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Чикунова высказалась о своих перспективах в финале 100-метровки брассом на ЧЕ в Париже

Чикунова высказалась о своих перспективах в финале 100-метровки брассом на ЧЕ в Париже
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Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о своих перспективах в финале на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 19:54 МСК
Окончено

«Хочется плыть обе дистанции, и в эстафете хорошо за нашу команду. Настрой везде максимальный. В моём случае второй полтинник имеет даже большую роль, чем стартовая скорость, будем думать, что сейчас с ним можно сделать. Как минимум с утра надо будет отдохнуть.

Про соперницу из Великобритании я знала, и в Сингапуре её видела, очень много говорили про её результаты на внутренних соревнованиях, отборочных, так что понимала, с кем соперничать предстоит, не удивилась», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.

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