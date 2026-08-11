Чикунова высказалась о своих перспективах в финале 100-метровки брассом на ЧЕ в Париже

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о своих перспективах в финале на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже.

«Хочется плыть обе дистанции, и в эстафете хорошо за нашу команду. Настрой везде максимальный. В моём случае второй полтинник имеет даже большую роль, чем стартовая скорость, будем думать, что сейчас с ним можно сделать. Как минимум с утра надо будет отдохнуть.

Про соперницу из Великобритании я знала, и в Сингапуре её видела, очень много говорили про её результаты на внутренних соревнованиях, отборочных, так что понимала, с кем соперничать предстоит, не удивилась», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.