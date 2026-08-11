Чикунова: лучше потихоньку прибавлять, хотя тут уже с утра пришлось плыть по максимуму

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила своё выступление в полуфинале на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже. Чикунова вышла в финал с шестого места. Её время — 1.06,16.

«Всё очень классно, всё очень нравится. Нормально проплыла. Хотелось чуть быстрее, выплыть из минуты и шести секунд, но ничего страшного, будем стараться улучшать вторую половину. Прямо сейчас всем довольна.

Лучше потихоньку прибавлять, хотя тут уже и с утра, и сейчас, конечно, пришлось плыть по максимуму, уже чуть-чуть подустала, сразу пришлось выдавать максимум. Сейчас нормально себя чувствую», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.