15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова: лучше потихоньку прибавлять, хотя тут уже с утра пришлось плыть по максимуму

Чикунова: лучше потихоньку прибавлять, хотя тут уже с утра пришлось плыть по максимуму
Комментарии

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила своё выступление в полуфинале на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже. Чикунова вышла в финал с шестого места. Её время — 1.06,16.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 19:54 МСК
Окончено

«Всё очень классно, всё очень нравится. Нормально проплыла. Хотелось чуть быстрее, выплыть из минуты и шести секунд, но ничего страшного, будем стараться улучшать вторую половину. Прямо сейчас всем довольна.

Лучше потихоньку прибавлять, хотя тут уже и с утра, и сейчас, конечно, пришлось плыть по максимуму, уже чуть-чуть подустала, сразу пришлось выдавать максимум. Сейчас нормально себя чувствую», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чикунова высказалась о своих перспективах в финале 100-метровки брассом на ЧЕ в Париже
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android