Легендарный британский пловец обратился к россиянину Ивану Кожакину

Британский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Адам Пити обратился к россиянину Ивану Кожакину. На чемпионате Европы на дистанции 100 м брассом Кожакин стал вторым с результатом 58,68, а Пити — пятым (59,10).

– Многие спортсмены росли, глядя на то, как вы выигрываете олимпийские титулы, например, Иван Кожакин. Он относится к вам с большим уважением. Скажете ему пару слов?

– Конечно. Так как я теперь ветеран этого вида спорта, это совсем другая роль. Моя карьера длится уже очень долго, мне удалось многого добиться, но сейчас она меняется. Так что здорово быть частью этого процесса.

Посмотрим, как пройдут следующие два года. Для меня как для спортсмена старшего поколения удивительно наблюдать за приходом молодёжи. Когда я впервые выступал на чемпионате Европы в 2014 году, эти ребятам было, даже не знаю. Сколько это будет, если посчитать? Тем, кому сейчас 18, например, то 12 лет назад им было вообще по шесть лет…

Это просто невероятно, это же возраст моего сына, верно? Потрясающе. Просто удивительно. Так что я искренне желаю всем молодым своим соперникам всего наилучшего: чтобы они получали удовольствие от спорта, не повторяли моих ошибок и понимали, какую цену приходится за это платить, – сказал Пити в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.