Олимпийский чемпион из Великобритании Пити рассказал, как долго продлится его карьера

Британский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Адам Пити рассказал, как долго ещё планирует продолжать спортивную карьеру.

– Сколько ещё лет мы сможем вас видеть на соревнованиях?

– Думаю, у меня точно есть в запасе ещё два года. А что будет потом – сказать не могу. Есть определённые проблемы, а время не ждет, так что решение нужно найти быстро. Атмосфера на тренировках у меня сейчас уже не та же, что была прежде, хотя цели у нас теперь другие.

Раньше моей целью было выиграть всё, что только можно было выиграть. А моя нынешняя цель – понять, смогу ли я побеждать, будучи отцом, а скоро у меня будет уже двое детей, и справляться с остальными жизненными задачами. Я здесь не для того, чтобы выигрывать, – сказал Пити в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.