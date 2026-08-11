Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 11 августа:

Плавание, финалы

200 м, спина, женщины – финал

Кэти Шэнахэн (Великобритания) — 2.06,13. Камила Родригеш Ребелу (Португалия) — 2.07,62. Полин Майе (Франция) — 2.08,63.

50 м, баттерфляй, мужчины – финал

Егор Корнев (Россия) — 22,52. Максим Груссе (Франция) — 22,54. Григорий Пекарский (Беларусь) — 22,68.

100 м, вольный стиль, женщины — финал

Маррит Стенберген (Нидерланды) — 51,90. Милау Ван Вейк (Нидерланды) — 52,71. Сара Куртис (Италия) — 52,72. Дарья Клепикова (Россия) — 53,11.

100 м, брасс, мужчины – финал

Николо Мартиненги (Италия) — 58,58. Иван Кожакин (Россия) — 58,68. Симоне Черасуоло (Италия) — 58,90.

800 м, вольный стиль, женщины – финал

Симона Квадарелла (Италия) – 8.15,55. Изабель Гозе (Германия) – 8.18,44. Майя Вернер (Германия) – 8.22,55.

Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м