Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 11 августа
Сегодня, 11 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 11 августа:
Плавание, финалы
200 м, спина, женщины – финал
- Кэти Шэнахэн (Великобритания) — 2.06,13.
- Камила Родригеш Ребелу (Португалия) — 2.07,62.
- Полин Майе (Франция) — 2.08,63.
50 м, баттерфляй, мужчины – финал
- Егор Корнев (Россия) — 22,52.
- Максим Груссе (Франция) — 22,54.
- Григорий Пекарский (Беларусь) — 22,68.
100 м, вольный стиль, женщины — финал
- Маррит Стенберген (Нидерланды) — 51,90.
- Милау Ван Вейк (Нидерланды) — 52,71.
- Сара Куртис (Италия) — 52,72.
- Дарья Клепикова (Россия) — 53,11.
100 м, брасс, мужчины – финал
- Николо Мартиненги (Италия) — 58,58.
- Иван Кожакин (Россия) — 58,68.
- Симоне Черасуоло (Италия) — 58,90.
800 м, вольный стиль, женщины – финал
- Симона Квадарелла (Италия) – 8.15,55.
- Изабель Гозе (Германия) – 8.18,44.
- Майя Вернер (Германия) – 8.22,55.
Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м
- Франция — 3.39,64.
- Нидерланды — 2.40,92.
- Россия (Климент Колесинков, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова) — 3.41,52.
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