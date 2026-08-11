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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 11 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 11 августа
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Сегодня, 11 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 11 августа:

Плавание, финалы

200 м, спина, женщины – финал

  1. Кэти Шэнахэн (Великобритания) — 2.06,13.
  2. Камила Родригеш Ребелу (Португалия) — 2.07,62.
  3. Полин Майе (Франция) — 2.08,63.

50 м, баттерфляй, мужчины – финал

  1. Егор Корнев (Россия) — 22,52.
  2. Максим Груссе (Франция) — 22,54.
  3. Григорий Пекарский (Беларусь) — 22,68.

100 м, вольный стиль, женщины — финал

  1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 51,90.
  2. Милау Ван Вейк (Нидерланды) — 52,71.
  3. Сара Куртис (Италия) — 52,72.
  4. Дарья Клепикова (Россия) — 53,11.

100 м, брасс, мужчины – финал

  1. Николо Мартиненги (Италия) — 58,58.
  2. Иван Кожакин (Россия) — 58,68.
  3. Симоне Черасуоло (Италия) — 58,90.

800 м, вольный стиль, женщины – финал

  1. Симона Квадарелла (Италия) – 8.15,55.
  2. Изабель Гозе (Германия) – 8.18,44.
  3. Майя Вернер (Германия) – 8.22,55.

Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м

  1. Франция — 3.39,64.
  2. Нидерланды — 2.40,92.
  3. Россия (Климент Колесинков, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова) — 3.41,52.
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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