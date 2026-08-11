Британский пловец Пити сравнил себя с машиной Формулы-1

Британский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Адам Пити высказался о своих результатах на чемпионате Европы, сравнив себя с машиной Формулы-1.

«Мы все выложились по максимуму. Просто сама машина уже не такая уж быстрая. Получается так: я пилотирую отлично, а скорости нет. Нужно разобраться, в чём причина.

Когда я говорю «нужно разобраться», я имею в виду себя, свою команду, работу в зале. В общем, всё, что связано с этой «машиной». Это как в Формуле-1: смотришь на аэродинамику, на двигатель, на подвеску. Важна каждая деталь, верно? В нашем спорте всё так же», – сказал Пити в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.