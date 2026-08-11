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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Британец Пити: приходится много раз ошибаться, чтобы потом вернуться на нужный путь

Британец Пити: приходится много раз ошибаться, чтобы потом вернуться на нужный путь
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Британский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Адам Пити рассказал, что расстроен временем, которое показал в финале чемпионата Европы на дистанции 100 м брассом. Он стал шестым с результатом 59,10.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м брасс
11 августа 2026, вторник. 19:48 МСК
Окончено
1
Николо Мартиненги
Италия
58.58
2
Иван Кожакин
Россия
+0.10
3
Симоне Черасуоло
Италия
+0.32

«Я смотрел на медали, и на табло: и я был расстроен не тем, что остался без медали, а временем, которое показал, ведь я знаю, что могу плыть быстрее. Именно так я сейчас рассуждаю. Теперь главное сейчас – время, а раньше мне были важны медали. И это досадно, потому что я всё время кручусь вокруг отметки 59 секунд.

И я знаю почему: опять же, машина просто недостаточно быстра. У нас было всего 12 недель, чтобы реально её улучшить. Мы, конечно, рискнули, сделав ставку на выносливость, но это окупилось. Я вкладываю много труда, и хочется видеть хоть какой-то результат.

Тут мыслишь, как любой опытный мастер: хочется видеть плоды своего ремесла, глядя на то, как всё здесь строится день за днём, пусть и не так быстро, как мне хотелось бы, а я ведь человек очень нетерпеливый.

Но мне нужно учиться терпению, и я знаю, что оно придёт, ведь всё дело в постоянстве, верно? К сожалению, приходится много раз ошибаться, чтобы потом вернуться на нужный путь», – сказал Пити в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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