Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках турнира прошли соревнования по плаванию. Золото выиграл россиянин Егор Корнев на дистанции 50 м баттерфляем, Иван Кожакин стал серебряным призёром на 100 м вольным стилем, а также Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова заняли третье место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.
В медальном зачёте лидирует Италия, второе место занимает Великобритания, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 11 августа:
- Италия — девять золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей.
- Великобритания — девять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.
- Германия — семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
- Россия — семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.
- Украина — две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
- Греция — две золотые медали.