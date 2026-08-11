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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 11 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 11 августа
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Сегодня, 11 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках турнира прошли соревнования по плаванию. Золото выиграл россиянин Егор Корнев на дистанции 50 м баттерфляем, Иван Кожакин стал серебряным призёром на 100 м вольным стилем, а также Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова заняли третье место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

В медальном зачёте лидирует Италия, второе место занимает Великобритания, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 11 августа:

  1. Италия — девять золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей.
  2. Великобритания — девять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.
  3. Германия — семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
  4. Россия — семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.
  5. Украина — две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
  6. Греция — две золотые медали.
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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