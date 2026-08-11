Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках турнира прошли соревнования по плаванию. Золото выиграл россиянин Егор Корнев на дистанции 50 м баттерфляем, Иван Кожакин стал серебряным призёром на 100 м вольным стилем, а также Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова заняли третье место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

В медальном зачёте лидирует Италия, второе место занимает Великобритания, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 11 августа: