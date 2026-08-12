Британец Ромелль Глэйв выиграл чемпионат Европы в Бирмингеме на дистанции 100 м

Британский спринтер Ромелль Глэйв стал победителем чемпионата Европы — 2026 на дистанции 100 м. Он показал результат 10,09.

Вторым стал ещё один представитель Великобритании Джеремайя Адзу (10,16), а тройку призёров замкнул немец Оуэн Анса (10,19).

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы — 2026. Бирмингем. Мужчины. 100 м:

Ромелль Глэйв (Великобритания) — 10,09. Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,16. Оуэн Анса (Германия) — 10,19. Элвис Африфа (Нидерланды) — 10,22. Доминик Копець (Польша) — 10,29. Китуру Али (Италия) — 10,34. Марсель Джейкобс (Италия) — 12,26. Симон Верхерстратен (Бельгия) — 13,12.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.