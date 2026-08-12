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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Британец Ромелль Глэйв выиграл чемпионат Европы в Бирмингеме на дистанции 100 м

Британец Ромелль Глэйв выиграл чемпионат Европы в Бирмингеме на дистанции 100 м
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Британский спринтер Ромелль Глэйв стал победителем чемпионата Европы — 2026 на дистанции 100 м. Он показал результат 10,09.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2026. Беговые
Мужчины. 100 м
11 августа 2026, вторник. 23:47 МСК
Окончено
1
Ромелль Глэйв
Великобритания
10.09
2
Джеремайя Адзу
Великобритания
10.16
3
Оуэн Анса
Германия
10.19

Вторым стал ещё один представитель Великобритании Джеремайя Адзу (10,16), а тройку призёров замкнул немец Оуэн Анса (10,19).

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы — 2026. Бирмингем. Мужчины. 100 м:

  1. Ромелль Глэйв (Великобритания) — 10,09.
  2. Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,16.
  3. Оуэн Анса (Германия) — 10,19.
  4. Элвис Африфа (Нидерланды) — 10,22.
  5. Доминик Копець (Польша) — 10,29.
  6. Китуру Али (Италия) — 10,34.
  7. Марсель Джейкобс (Италия) — 12,26.
  8. Симон Верхерстратен (Бельгия) — 13,12.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.

Календарь чемпионата Европы по лёгкой атлетике
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