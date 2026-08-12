Британец Ромелль Глэйв выиграл чемпионат Европы в Бирмингеме на дистанции 100 м
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Британский спринтер Ромелль Глэйв стал победителем чемпионата Европы — 2026 на дистанции 100 м. Он показал результат 10,09.
Лёгкая атлетика. ЧЕ-2026. Беговые
Мужчины. 100 м
11 августа 2026, вторник. 23:47 МСК
Окончено
1
Ромелль Глэйв
Великобритания
10.09
2
Джеремайя Адзу
Великобритания
10.16
3
Оуэн Анса
Германия
10.19
Вторым стал ещё один представитель Великобритании Джеремайя Адзу (10,16), а тройку призёров замкнул немец Оуэн Анса (10,19).
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы — 2026. Бирмингем. Мужчины. 100 м:
- Ромелль Глэйв (Великобритания) — 10,09.
- Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,16.
- Оуэн Анса (Германия) — 10,19.
- Элвис Африфа (Нидерланды) — 10,22.
- Доминик Копець (Польша) — 10,29.
- Китуру Али (Италия) — 10,34.
- Марсель Джейкобс (Италия) — 12,26.
- Симон Верхерстратен (Бельгия) — 13,12.
Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.
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