Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 11 августа

Во вторник, 11 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 11 августа:
Метание молота, мужчины
- Бенце Халас (Венгрия) — 84,25.
- Мерлин Хуммель (Германия) — 81,30.
- Михаил Кохан (Украина) — 79,49.
Бег на 5000 м, женщины
- Надия Баттоклетти (Италия) — 15.37,84.
- Марта Гарсия-Алонсо (Испания) – 15.39,98.
- Микол Майори (Италия) – 15.40,65.
Прыжки в длину, мужчины
- Милтиадис Тентоглу (Греция) — 8,44.
- Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,29.
- Божидар Сарабоюков (Болгария) — 8,26.
Бег на 100 м с барьерами, женщины
- Надин Виссер (Нидерланды) — 12.67.
- Пиа Скшишовска (Польша) - 12.67.
- Летисия Бапте (Франция) — 12.73.
Бег на 100 м, мужчины
- Ромелль Глэйв (Великобритания) — 10,09.
- Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,16.
- Оуэн Анса (Германия) — 10,19.
Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.