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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 11 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 11 августа
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Во вторник, 11 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 11 августа:

Метание молота, мужчины

  1. Бенце Халас (Венгрия) — 84,25.
  2. Мерлин Хуммель (Германия) — 81,30.
  3. Михаил Кохан (Украина) — 79,49.

Бег на 5000 м, женщины

  1. Надия Баттоклетти (Италия) — 15.37,84.
  2. Марта Гарсия-Алонсо (Испания) – 15.39,98.
  3. Микол Майори (Италия) – 15.40,65.

Прыжки в длину, мужчины

  1. Милтиадис Тентоглу (Греция) — 8,44.
  2. Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,29.
  3. Божидар Сарабоюков (Болгария) — 8,26.

Бег на 100 м с барьерами, женщины

  1. Надин Виссер (Нидерланды) — 12.67.
  2. Пиа Скшишовска (Польша) - 12.67.
  3. Летисия Бапте (Франция) — 12.73.

Бег на 100 м, мужчины

  1. Ромелль Глэйв (Великобритания) — 10,09.
  2. Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,16.
  3. Оуэн Анса (Германия) — 10,19.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.

Календарь ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
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