Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 11 августа

Во вторник, 11 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 11 августа:

Метание молота, мужчины

Бенце Халас (Венгрия) — 84,25. Мерлин Хуммель (Германия) — 81,30. Михаил Кохан (Украина) — 79,49.

Бег на 5000 м, женщины

Надия Баттоклетти (Италия) — 15.37,84. Марта Гарсия-Алонсо (Испания) – 15.39,98. Микол Майори (Италия) – 15.40,65.

Прыжки в длину, мужчины

Бег на 100 м с барьерами, женщины

Надин Виссер (Нидерланды) — 12.67. Пиа Скшишовска (Польша) - 12.67. Летисия Бапте (Франция) — 12.73.

Бег на 100 м, мужчины

Ромелль Глэйв (Великобритания) — 10,09. Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,16. Оуэн Анса (Германия) — 10,19.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.