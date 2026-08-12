Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 11 августа

Во вторник, 11 августа, в Бирмингеме (Великобритания) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В рамках второго дня были разыграны медали в беге, метании молота и прыжках в длину.
В медальном зачёте лидирует сборная Великобритании, второе место делят Италия и Нидерланды.
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Медальный зачёт на 11 августа:
1. Великобритания — две золотые, две серебряные медали.
2. Италия — две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.
2. Нидерланды — две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.
4. Норвегия — две золотые медали.
5. Венгрия — одна золотая медаль.
5. Греция — одна золотая медаль.
7. Германия — две серебряные, две бронзовые медали.
8. Польша — две серебряные медали.
Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.