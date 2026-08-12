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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 11 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 11 августа
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Во вторник, 11 августа, в Бирмингеме (Великобритания) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В рамках второго дня были разыграны медали в беге, метании молота и прыжках в длину.

В медальном зачёте лидирует сборная Великобритании, второе место делят Италия и Нидерланды.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Медальный зачёт на 11 августа:

1. Великобритания — две золотые, две серебряные медали.

2. Италия — две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

2. Нидерланды — две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

4. Норвегия — две золотые медали.

5. Венгрия — одна золотая медаль.

5. Греция — одна золотая медаль.

7. Германия — две серебряные, две бронзовые медали.

8. Польша — две серебряные медали.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.

Календарь ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
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