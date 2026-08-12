ЕС готов на всё, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт — СВР

В Службе внешней разведки России (СВР) сделали заявление о реакции европейских элит на решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов. В Брюсселе готовы на всё, чтобы не допустить возвращения российских атлетов на международную арену, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

«Евросоюз готов на всё, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. По поступающей в СВР информации, европейские так называемые элиты крайне обеспокоены решением Международного олимпийского комитета снять санкции с Олимпийского комитета России и российских спортсменов. В Брюсселе и столицах государств Евросоюза раздаются причитания, что такой шаг МОК фактически сводит на нет многолетние усилия Запада по «изоляции» нашей страны в мировом спорте. Особую, на грани паники, тревогу у евробюрократов вызывает открывшаяся перспектива полноценного участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальным флагом и гимном», — говорится в тексте сообщения.

В СВР также заявили, что европейские страны планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить российских спортсменов к соревнованиям. В пресс-бюро отметили, что «евробюрократы в своей русофобии готовы принести в жертву само олимпийское движение».

Как подчеркнули в СВР, недавнее решение МОК о снятии санкций с российских атлетов подтвердило, что мировая общественность не пойдёт на поводу у «могильщиков олимпийского движения».