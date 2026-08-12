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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 12 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 12 августа
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Сегодня, 12 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 12 августа (время московское)

Плавание, финалы:
19:40. 200 м, спина, мужчины.
19:47. 50 м, баттерфляй, женщины.
19:52. 100 м, вольный стиль, мужчины.
19:58. 100 м, брасс, женщины.
20:54. 400 м, комплекс, женщины.
21:03. 800 м, вольный стиль, мужчины.
21:16. Эстафета 4х100, женщины, вольный стиль.

Плавание, квалификация
Начало квалификационной сессии – 10:30 мск.

200 м, женщины, вольный стиль.
100 м, мужчины: баттерфляй.
50 м, женщины, спина.
200 м, мужчины, брасс.
400 м, женщины, комплекс.
Эстафета 4х100, вольный стиль, женщины.

Календарь чемпионата Европы по водным видам спорта - 2026
Медальный зачёт чемпионата Европы по водным видам спорта - 2026
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