Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 12 августа

Сегодня, 12 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 12 августа (время московское)

Плавание, финалы:

19:40. 200 м, спина, мужчины.

19:47. 50 м, баттерфляй, женщины.

19:52. 100 м, вольный стиль, мужчины.

19:58. 100 м, брасс, женщины.

20:54. 400 м, комплекс, женщины.

21:03. 800 м, вольный стиль, мужчины.

21:16. Эстафета 4х100, женщины, вольный стиль.

Плавание, квалификация

Начало квалификационной сессии – 10:30 мск.

200 м, женщины, вольный стиль.

100 м, мужчины: баттерфляй.

50 м, женщины, спина.

200 м, мужчины, брасс.

400 м, женщины, комплекс.

Эстафета 4х100, вольный стиль, женщины.