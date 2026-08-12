Арина Ковшова снялась с ЧМ-2026 по художественной гимнастике

Россиянка Арина Ковшова не примет участия в чемпионате мира по художественной гимнастике 2026 года во Франкфурте-на-Майне (Германия), об этом рассказал пресс-атташе сборной России Линар Гинатуллин.

«Ранее из-за состояния здоровья мы сократили Арине программу до одного вида. Сегодня она прошла опробование помоста, после чего врачи сборной совместно с тренерским штабом приняли решение снять гимнастку с соревнований по медицинским показаниям», — приводит слова Гинатуллина официальный телеграм-канал Федерации гимнастики России.

София Ильтерякова и Мария Борисова выступят во всех четырёх видах индивидуальной программы.