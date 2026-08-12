15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арина Ковшова снялась с ЧМ-2026 по художественной гимнастике

Арина Ковшова снялась с ЧМ-2026 по художественной гимнастике
Комментарии

Россиянка Арина Ковшова не примет участия в чемпионате мира по художественной гимнастике 2026 года во Франкфурте-на-Майне (Германия), об этом рассказал пресс-атташе сборной России Линар Гинатуллин.

«Ранее из-за состояния здоровья мы сократили Арине программу до одного вида. Сегодня она прошла опробование помоста, после чего врачи сборной совместно с тренерским штабом приняли решение снять гимнастку с соревнований по медицинским показаниям», — приводит слова Гинатуллина официальный телеграм-канал Федерации гимнастики России.

София Ильтерякова и Мария Борисова выступят во всех четырёх видах индивидуальной программы.

Материалы по теме
Ученица Кабаевой, чемпионка из Сибири и ещё 5 гимнасток, за которыми стоит следить на ЧМ
Ученица Кабаевой, чемпионка из Сибири и ещё 5 гимнасток, за которыми стоит следить на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android