Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 12 августа

Сегодня, 12 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 12 августа, мск
12:35. Десятиборье, 100 м.
13:20. Десятиборье. Прыжки в длину.
14:00. Десятиборье. Положение после двух видов.
14:45. Десятиборье. Толкание ядра.
15:30. Десятиборье. Положение после трёх видов.
20:40. Десятиборье. Прыжки в высоту.
21:50. Десятиборье. Положение после четырёх видов.
23:22. Десятиборье. 400 м.
23:40. Десятиборье. Положение после пяти видов.
21:45. Женщины. Метание молота.
22:50. Бег, 400 м, мужчины.
23:08. Бег с барьерами, 400 м, женщины.
23:47. Бег с барьерами, мужчины, 110 м.