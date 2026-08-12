Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 12 августа

Сегодня, 12 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 12 августа, мск

12:35. Десятиборье, 100 м.

13:20. Десятиборье. Прыжки в длину.

14:00. Десятиборье. Положение после двух видов.

14:45. Десятиборье. Толкание ядра.

15:30. Десятиборье. Положение после трёх видов.

20:40. Десятиборье. Прыжки в высоту.

21:50. Десятиборье. Положение после четырёх видов.

23:22. Десятиборье. 400 м.

23:40. Десятиборье. Положение после пяти видов.

21:45. Женщины. Метание молота.

22:50. Бег, 400 м, мужчины.

23:08. Бег с барьерами, 400 м, женщины.

23:47. Бег с барьерами, мужчины, 110 м.