15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 12 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 12 августа
Комментарии

Сегодня, 12 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 12 августа, мск

12:35. Десятиборье, 100 м.
13:20. Десятиборье. Прыжки в длину.
14:00. Десятиборье. Положение после двух видов.
14:45. Десятиборье. Толкание ядра.
15:30. Десятиборье. Положение после трёх видов.
20:40. Десятиборье. Прыжки в высоту.
21:50. Десятиборье. Положение после четырёх видов.
23:22. Десятиборье. 400 м.
23:40. Десятиборье. Положение после пяти видов.
21:45. Женщины. Метание молота.
22:50. Бег, 400 м, мужчины.
23:08. Бег с барьерами, 400 м, женщины.
23:47. Бег с барьерами, мужчины, 110 м.

Материалы по теме
Веха в истории лёгкой атлетики. Белый бегун установил новый рекорд на 100-метровке
Веха в истории лёгкой атлетики. Белый бегун установил новый рекорд на 100-метровке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android