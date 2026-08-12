Представлен топ самых богатых спортсменов-кандидатов в депутаты Госдумы России
Forbes Sport представил список самых богатых бывших спортсменов, являющихся кандидатами в депутаты Государственной думы России девятого созыва, выборы в которую пройдут в сентябре 2026 года. Издание изучило декларации тех, кто предоставил их общественности, рейтинг составлен по размеру годового дохода.
Список самых богатых спортсменов-кандидатов в Госдуму:
|ФИО
|Спорт
|Партия
|Доход за 2025 год
|Сергей Бурлаков
|плавание, лёгкая атлетика среди паралимпийцев
|«Единая Россия»
|55,7 млн рублей
|Александр Легков
|лыжные гонки
|«Единая Россия»
|46,7 млн рублей
|Владислав Третьяк
|хоккей
|«Единая Россия»
|45 млн рублей
|Ирина Роднина
|фигурное катание
|«Единая Россия»
|19,2 млн рублей
|Роман Власов
|греко-римская борьба
|«Единая Россия»
|19 млн рублей
|Тагир Хайбулаев
|дзюдо
|«Единая Россия»
|15,5 млн рублей
|Николай Валуев
|бокс
|«Единая Россия»
|15,2 млн рублей
|Олег Саитов
|бокс
|«Единая Россия»
|14,5 млн рублей
|Рима Баталова
|бег среди паралимпийцев
|«Единая Россия»
|14,2 млн рублей
|Михаил Терентьев
|лыжные гонки, лёгкая атлетика среди паралимпийцев
|«Единая Россия»
|11,4 млн рублей
|Наталья Ищенко
|синхронное плавание
|«Единая Россия»
|10,4 млн рублей
|Анатолий Карпов
|шахматы
|«Единая Россия»
|9,7 млн рублей
|Мурат Хасанов
|дзюдо, самбо
|«Единая Россия»
|7,3 млн рублей
|Дмитрий Пирог
|бокс
|«Единая Россия»
|7,2 млн рублей
|Иван Черезов
|биатлон
|«Единая Россия»
|3,7 млн рублей
|Бату Хасиков
|кикбоксинг
|«Единая Россия»
|1,9 млн рублей
|Арсен Фадзаев
|вольная борьба
|«Справедливая Россия»
|1,6 млн рублей
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