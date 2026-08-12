Представлен топ самых богатых спортсменов-кандидатов в депутаты Госдумы России

Forbes Sport представил список самых богатых бывших спортсменов, являющихся кандидатами в депутаты Государственной думы России девятого созыва, выборы в которую пройдут в сентябре 2026 года. Издание изучило декларации тех, кто предоставил их общественности, рейтинг составлен по размеру годового дохода.

Список самых богатых спортсменов-кандидатов в Госдуму: