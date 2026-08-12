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Представлен топ самых богатых спортсменов-кандидатов в депутаты Госдумы России

Представлен топ самых богатых спортсменов-кандидатов в депутаты Госдумы России
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Forbes Sport представил список самых богатых бывших спортсменов, являющихся кандидатами в депутаты Государственной думы России девятого созыва, выборы в которую пройдут в сентябре 2026 года. Издание изучило декларации тех, кто предоставил их общественности, рейтинг составлен по размеру годового дохода.

Список самых богатых спортсменов-кандидатов в Госдуму:

ФИОСпортПартияДоход за 2025 год
Сергей Бурлаковплавание, лёгкая атлетика среди паралимпийцев«Единая Россия»55,7 млн рублей
Александр Легковлыжные гонки«Единая Россия»46,7 млн рублей
Владислав Третьякхоккей«Единая Россия»45 млн рублей
Ирина Роднинафигурное катание«Единая Россия»19,2 млн рублей
Роман Власовгреко-римская борьба«Единая Россия»19 млн рублей
Тагир Хайбулаевдзюдо«Единая Россия»15,5 млн рублей
Николай Валуевбокс«Единая Россия»15,2 млн рублей
Олег Саитовбокс«Единая Россия»14,5 млн рублей
Рима Баталовабег среди паралимпийцев«Единая Россия»14,2 млн рублей
Михаил Терентьевлыжные гонки, лёгкая атлетика среди паралимпийцев«Единая Россия»11,4 млн рублей
Наталья Ищенкосинхронное плавание«Единая Россия»10,4 млн рублей
Анатолий Карповшахматы«Единая Россия»9,7 млн рублей
Мурат Хасановдзюдо, самбо«Единая Россия»7,3 млн рублей
Дмитрий Пирогбокс«Единая Россия»7,2 млн рублей
Иван Черезовбиатлон«Единая Россия»3,7 млн рублей
Бату Хасиковкикбоксинг«Единая Россия»1,9 млн рублей
Арсен Фадзаеввольная борьба«Справедливая Россия»1,6 млн рублей
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