Милана Степанова заняла 17-е место в квалификации на 200 м вольным стилем на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Милана Степанова заняла 17-е место по итогам квалификационного заплыва на 200 м вольным стилем на чемпионате Европы – 2026. Спортсменка показала время 1 минуту 59,25 секунды. Степанова не прошла напрямую в полуфиналы соревнований на этой дистанции, но будет первой запасной, если понадобится провести замену.

Победительницей квалификационного заплыва на этой дистанции стала чешка Барбора Сееманова с результатом 1.57,10. Второе место заняла Иева Юркунайте (Литва) с результатом 1.57,28. Тройку лучших замкнула Линда Рот из Германии (1.57,60).

Полуфинальные заплывы на 200 м вольным стилем среди женщин пройдут 12 августа, финал — 13 августа.