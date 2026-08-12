Андрей Минаков с 10-го места квалифицировался в полуфинал на 100 м баттерфляем на ЧЕ-2026

Российский пловец Андрей Минаков занял 10-е место в квалификационном заплыве на 100 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026 и смог выйти в полуфинал на этой дистанции. Спортсмен показал время 51,78 секунды.

Лидером заплыва стал швейцарец Ноэ Понти с результатом 50,47. Второе место занял Криштоф Милак (Венгрия) со временем 50,81. Тройку лучших замкнул француз Максим Груссе (51,03).

Также с 14-го места в полуфинал прошёл ещё один россиянин Роман Шевляков (51,96).

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут 12 августа, финал — 13 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.