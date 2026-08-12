Гайфутдинова и Осетрова вышли в полуфиналы чемпионата Европы — 2026 на 50 м на спине

Российские пловчихи Алина Гайфутдинова и Мария Осетрова вышли в полуфиналы заплывов на 50 м на спине на чемпионате Европы — 2026. По результатам квалификации Гайфутдинова разделила третье место с двумя пловчихами и показала время 27,61 секунды. Острова завершила дистанцию за 28,50 секунды и расположилась на 18-м месте.

Победительницей квалификации на этой дистанции стала итальянка Сара Кёртис со временем 27,31 секунды. За ней расположилась Мари-Амбр Молю (27,39).

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут 12 августа, финал — 13 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.