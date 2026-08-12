15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гайфутдинова и Осетрова вышли в полуфиналы чемпионата Европы — 2026 на 50 м на спине

Гайфутдинова и Осетрова вышли в полуфиналы чемпионата Европы — 2026 на 50 м на спине
Комментарии

Российские пловчихи Алина Гайфутдинова и Мария Осетрова вышли в полуфиналы заплывов на 50 м на спине на чемпионате Европы — 2026. По результатам квалификации Гайфутдинова разделила третье место с двумя пловчихами и показала время 27,61 секунды. Острова завершила дистанцию за 28,50 секунды и расположилась на 18-м месте.

Победительницей квалификации на этой дистанции стала итальянка Сара Кёртис со временем 27,31 секунды. За ней расположилась Мари-Амбр Молю (27,39).

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут 12 августа, финал — 13 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.

Материалы по теме
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android