Кирилл Пригода вышел в полуфинал на 200 м брассом на ЧЕ-2026, выиграв квалификацию

Российский пловец Кирилл Пригода вышел в полуфинал заплыва на 200 м брассом на чемпионате Европы – 2026, став победителем квалификации. Спортсмен показал время 2.09,33.

Второй результат на дистанции принадлежит британцу Филипу Новацкому (2.09,47). Тройку лидеров замкнул нидерландец Каспар Корбо (2.09,66).

Также в полуфинал отобрался ещё один россиянин, Александр Жигалов, с результатом 2 минуты 09,84 секунды (четвёртое место). Даниил Писецкий занял шестое место (2.10,29), но не прошёл в полуфинал, так как от одной страны могут отобраться максимум два спортсмена.

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут 12 августа, финал — 13 августа.