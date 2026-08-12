15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кирилл Пригода вышел в полуфинал на 200 м брассом на ЧЕ-2026, выиграв квалификацию

Кирилл Пригода вышел в полуфинал на 200 м брассом на ЧЕ-2026, выиграв квалификацию
Комментарии

Российский пловец Кирилл Пригода вышел в полуфинал заплыва на 200 м брассом на чемпионате Европы – 2026, став победителем квалификации. Спортсмен показал время 2.09,33.

Второй результат на дистанции принадлежит британцу Филипу Новацкому (2.09,47). Тройку лидеров замкнул нидерландец Каспар Корбо (2.09,66).

Также в полуфинал отобрался ещё один россиянин, Александр Жигалов, с результатом 2 минуты 09,84 секунды (четвёртое место). Даниил Писецкий занял шестое место (2.10,29), но не прошёл в полуфинал, так как от одной страны могут отобраться максимум два спортсмена.

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут 12 августа, финал — 13 августа.

Материалы по теме
Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!
Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android