Юстина Козан выиграла квалификацию на 400 м комплексным плаванием на ЧЕ-2026

Польская пловчиха Юстина Козан стала победительницей квалификационного заплыва на 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы – 2026. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 40,47 секунды.

Второе время показала британка Амели Смит (4.40,56). Тройку лучших замкнула Вивиен Якль (Венгрия) с результатом 4.40,71.

Россиянки на этой дистанции не выступали. Финальный заплыв на этой дистанции состоится сегодня, 12 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в Париже в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.