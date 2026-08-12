15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юстина Козан выиграла квалификацию на 400 м комплексным плаванием на ЧЕ-2026

Юстина Козан выиграла квалификацию на 400 м комплексным плаванием на ЧЕ-2026
Комментарии

Польская пловчиха Юстина Козан стала победительницей квалификационного заплыва на 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы – 2026. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 40,47 секунды.

Второе время показала британка Амели Смит (4.40,56). Тройку лучших замкнула Вивиен Якль (Венгрия) с результатом 4.40,71.

Россиянки на этой дистанции не выступали. Финальный заплыв на этой дистанции состоится сегодня, 12 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в Париже в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.

Материалы по теме
Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!
Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android