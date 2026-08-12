Россиянки выиграли эстафету 4х100 м вольным стилем в квалификации чемпионата Европы — 2026

Российские пловчихи выиграли эстафету 4х100 метров вольным стилем в квалификации чемпионата Европы – 2026. Российскую команду представили Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александра Кузнецова. Спортсменки показали время 3 минуты 36,61 секунды.

На втором месте расположилась сборная Нидерландов с результатом 3.36,84. Тройку лидеров замкнула Франция (3.37,05).

Финал женской эстафеты вольным стилем пройдёт 12 августа. Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.