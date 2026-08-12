16-летняя Манохина установила юношеский рекорд России на ЧЕ-2026

Россиянка Кира Манохина установила новый национальный юношеский рекорд во время своего этапа эстафеты 4х100 метров вольным стилем в квалификации чемпионата Европы – 2026. 16-летняя девушка показала результат 54,06 секунды, она выступала первой.

Вместе с Манохиной российскую команду представили Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александра Кузнецова. Спортсменки показали время 3 минуты 36,61 секунды, что позволило им выиграть квалификацию эстафеты.

Финал женской эстафеты вольным стилем пройдёт 12 августа. Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.