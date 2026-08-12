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Синхронистка Александра Завьялова выиграла золото на юниорском первенстве мира — 2026

Синхронистка Александра Завьялова выиграла золото на юниорском первенстве мира — 2026
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Российская синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира — 2026 в технической программе. За своё выступление она получила от судей 251,9833 балла.

На втором месте расположилась китайская спортсменка Хэ Чжэн с результатом 241,5683 балла. Тройку призёров замкнула Даниэла Фернандес из Испании (240,0559).

Первенство мира по синхронному плаванию среди юниоров проходит в Будапеште. На соревнованиях в столице Венгрии россияне выступают с флагом и гимном страны. На взрослом чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта синхронисты из России завоевали семь медалей, три из которых золотые.

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