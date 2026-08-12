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Синхронист Трофимов стал чемпионом мира среди юниоров в сольной технической программе

Синхронист Трофимов стал чемпионом мира среди юниоров в сольной технической программе
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Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. За выступление он получил 241,2409 балла.

Второе место занял испанец Энеко Санчес Агилар с результатом 240,5016. Тройку призёров замкнул представитель Казахстана Виктор Друзин, он набрал 238,5317.

Также сегодня победительницей первенства мира в технической программе стала Александра Завьялова.

Захар Трофимов ранее выступил на взрослом чемпионате Европы — 2026 в Париже, где выиграл бронзовую медаль в произвольной программе дуэтов с Алиной Румянцевой, а также стал третьим в сольной технической программе.

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