Венгерский пловец Хуберт Кош выиграл золото на дистанции 200 м на спине на ЧЕ-2026

Олимпийский чемпион венгерский пловец Хуберт Кош выиграл золото на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсмен показал результат 1:53,08.

Вторым стал Апостолос Сискос (Греция) с результатом 1:53,81. Бронза у представителя Италии Томаса Чеккона (1:53,96).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 200 м на спине. Финал:

1. Хуберт Кош (Венгрия) — 1:53,08.

2. Апостолос Сискос (Греция) — 1:53,81.

3. Томас Чеккон (Италия) — 1:53,96.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.