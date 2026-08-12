Венгерский пловец Хуберт Кош выиграл золото на дистанции 200 м на спине на ЧЕ-2026
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Олимпийский чемпион венгерский пловец Хуберт Кош выиграл золото на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсмен показал результат 1:53,08.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м на спине
12 августа 2026, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
1:53.08
2
Апостолос Сискос
Греция
+0.73
3
Томас Чеккон
Италия
+0.88
Вторым стал Апостолос Сискос (Греция) с результатом 1:53,81. Бронза у представителя Италии Томаса Чеккона (1:53,96).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 200 м на спине. Финал:
1. Хуберт Кош (Венгрия) — 1:53,08.
2. Апостолос Сискос (Греция) — 1:53,81.
3. Томас Чеккон (Италия) — 1:53,96.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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