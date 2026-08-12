Арина Суркова стала четвёртой на дистанции 50 м баттерфляем на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Арина Суркова стала четвёртой на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она показала результат 25,53.

Первое место заняла трёхкратная олимпийская чемпионка шведская пловчиха Сара Шёстрем с результатом 25,05. Второе место даняла Рос Ваноттердейк из Бельгии (25,12). Тройку замкнула представительница Швеции Сара Юневик (25,51).

Ещё одна россиянка Александра Кузнецова заняла пятое место с результатом 25,55.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 50 м баттерфляй. Финал:

1. Сара Шёстрем (Швеция) — 25,05.

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 25,12.

3. Сара Юневик (Швеция) — 25,51.

4. Арина Суркова (Россия) — 25,53.

5. Александра Кузнецова (Россия) — 25,55.