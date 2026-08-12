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Арина Суркова стала четвёртой на дистанции 50 м баттерфляем на ЧЕ-2026

Арина Суркова стала четвёртой на дистанции 50 м баттерфляем на ЧЕ-2026
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Российская пловчиха Арина Суркова стала четвёртой на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она показала результат 25,53.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй
12 августа 2026, среда. 19:47 МСК
Окончено
1
Сара Шёстрем
Швеция
25.05
2
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+0.07
3
Сара Юневик
Швеция
+0.46

Первое место заняла трёхкратная олимпийская чемпионка шведская пловчиха Сара Шёстрем с результатом 25,05. Второе место даняла Рос Ваноттердейк из Бельгии (25,12). Тройку замкнула представительница Швеции Сара Юневик (25,51).

Ещё одна россиянка Александра Кузнецова заняла пятое место с результатом 25,55.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 50 м баттерфляй. Финал:

1. Сара Шёстрем (Швеция) — 25,05.

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 25,12.

3. Сара Юневик (Швеция) — 25,51.

4. Арина Суркова (Россия) — 25,53.

5. Александра Кузнецова (Россия) — 25,55.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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