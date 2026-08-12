Егор Корнев с рекордом России стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем на ЧЕ
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Российский пловец Егор Корнев стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Он показал результат 46,74. Это новый рекорд России.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 19:52 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.56
2
Егор Корнев
Россия
+0.18
3
Криштоф Милак
Венгрия
+0.31
Первым с рекордом Европы стал румын Давид Попович с результатом 46,56. Бронза у представителя Венгрии Криштофа Милака (46,87).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал:
1. Давид Попович (Румыния) — 46,56.
2. Егор Корнев (Россия) — 46,74.
3. Криштоф Милак (Венгрия) — 46,87.
Напомним, ранее Егор Корнев стал чемпионом Европы на дистанции 50 м баттерфляем.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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