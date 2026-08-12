Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 м брассом на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она показала результат 1.06,08.
Золото выиграла британка Ангарад Эванс с результатом 1:04,87. Второе место заняла представительница Ирландии Мона Макшерри (1.05,41). Тройку замкнула Бенедетта Пилато из Италии (1.05,89).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 100 м брасс. Финал:
1. Ангарад Эванс (Великобритания) — 1.04,87.
2. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.05,41.
3. Бенедетта Пилато (Италия) — 1.05,89.
5. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,08.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.