Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 м брассом на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она показала результат 1.06,08.

Золото выиграла британка Ангарад Эванс с результатом 1:04,87. Второе место заняла представительница Ирландии Мона Макшерри (1.05,41). Тройку замкнула Бенедетта Пилато из Италии (1.05,89).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 100 м брасс. Финал:

1. Ангарад Эванс (Великобритания) — 1.04,87.

2. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.05,41.

3. Бенедетта Пилато (Италия) — 1.05,89.

5. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,08.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.