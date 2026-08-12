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Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 м брассом на ЧЕ-2026

Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 м брассом на ЧЕ-2026
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Российская пловчиха Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она показала результат 1.06,08.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м брасс
12 августа 2026, среда. 19:58 МСК
Окончено
1
Ангарад Эванс
Великобритания
1:04.87
2
Мона Макшерри
Ирландия
+0.54
3
Бенедетта Пилато
Италия
+1.02

Золото выиграла британка Ангарад Эванс с результатом 1:04,87. Второе место заняла представительница Ирландии Мона Макшерри (1.05,41). Тройку замкнула Бенедетта Пилато из Италии (1.05,89).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 100 м брасс. Финал:

1. Ангарад Эванс (Великобритания) — 1.04,87.

2. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.05,41.

3. Бенедетта Пилато (Италия) — 1.05,89.

5. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,08.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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