Чикунова — о тактике: хрен его знает, кто может — тот и плавает

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала итоги заплыва на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.
Ранее россиянка стала пятой со результатом 1.06,08.
«Все итоги в принципе на табло, так нормально, просто как смогла, так и доплыла. Видела Пилато рядом, в самом идеальном раскладе было бы её обогнать, но я думала, что начинаю нормально, оказывается, не очень хорошо начала. Поэтому второй полтинник давался уже тяжелее.
Конечно, всё равно готовилась и на 100 м, и на 200 м, но на текущий момент будем считать это разминкой перед следующим днём. Если у меня хорошо идут 200 метров, хорошо идут и 100 метров. Ничего особо менять не нужно.
Тактика? Да хрен его знает, вообще хз. Кто может — тот и плавает», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 12 августа 2026
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:06
-
20:57
-
20:42
-
20:24
-
20:08
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
16:18
-
13:21
-
13:17
-
12:41
-
12:21
-
12:04
-
11:32
-
11:22
-
11:08
-
10:30
-
10:10
-
09:38
-
09:30
-
08:31
-
06:23
-
00:48
-
00:40
-
00:14
- 11 августа 2026
-
23:30
-
23:21
-
23:09
-
23:01
-
22:57
-
22:48