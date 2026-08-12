Чикунова — о тактике: хрен его знает, кто может — тот и плавает

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала итоги заплыва на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее россиянка стала пятой со результатом 1.06,08.

«Все итоги в принципе на табло, так нормально, просто как смогла, так и доплыла. Видела Пилато рядом, в самом идеальном раскладе было бы её обогнать, но я думала, что начинаю нормально, оказывается, не очень хорошо начала. Поэтому второй полтинник давался уже тяжелее.

Конечно, всё равно готовилась и на 100 м, и на 200 м, но на текущий момент будем считать это разминкой перед следующим днём. Если у меня хорошо идут 200 метров, хорошо идут и 100 метров. Ничего особо менять не нужно.

Тактика? Да хрен его знает, вообще хз. Кто может — тот и плавает», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.