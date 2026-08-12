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Кирилл Пригода с четвёртым временем вышел в финал ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Кирилл Пригода с четвёртым временем вышел в финал ЧЕ на дистанции 200 м брассом
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Российский пловец Кирилл Пригода пробился в финальный заплыв на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала
12 августа 2026, среда. 20:04 МСК
Окончено

По итогам двух полуфиналов Пригода показал четвёртое время — 2.09,17. С первого места в финал прошёл британец Филип Новацкий (2.08,60).

Ещё один представитель России Александр Жигалов не смог квалифицироваться в финал, проплыв дистанцию за 2.10,19. Финальный заплыв пройдёт завтра, 13 июля.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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