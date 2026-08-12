Кирилл Пригода с четвёртым временем вышел в финал ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода пробился в финальный заплыв на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

По итогам двух полуфиналов Пригода показал четвёртое время — 2.09,17. С первого места в финал прошёл британец Филип Новацкий (2.08,60).

Ещё один представитель России Александр Жигалов не смог квалифицироваться в финал, проплыв дистанцию за 2.10,19. Финальный заплыв пройдёт завтра, 13 июля.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.