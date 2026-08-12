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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
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Гайфутдинова вышла в финал 50 м батт с рекордом России, у Кёртис — рекорд мира

Гайфутдинова вышла в финал 50 м батт с рекордом России, у Кёртис — рекорд мира
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Российская пловчиха Алина Гайфутдинова вышла в финал чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 50 м на спине, установив рекорд России. Спортсменка показала время 26,91. Это третий результат в истории плавания.

В этом же заплыве на соседней дорожке итальянка Сара Куртис поставила первый на этом ЧЕ рекорд мира (26,63).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 50 м на спине. Полуфинал:

1. Сара Куртис (Италия) — 26,63.

2. Алина Гайфутдинова (Россия) — 26,91.

3. Мари-Амбр Молю (Франция) — 27,25.

Алина Гайфутдинова стала первой россиянкой, сумевшей выплыть на этой дистанции из 27 секунд.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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