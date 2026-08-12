Эллен Уолш стала чемпионкой Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием
Поделиться
Представительница Ирландии Эллен Уолш стала чемпионкой Европы — 2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием. Пловчиха показала результат 4.34,42.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 400 м комплекс
12 августа 2026, среда. 20:54 МСК
Окончено
1
Эллен Уолш
Ирландия
4:34.42
2
Амали Смит
Великобритания
+0.70
3
Юстина Анна Козан
Польша
+2.05
Второе место заняла британка Амали Смит (4.35,12). Тройку призёров замкнула спортсменка из Польши Юстина Анна Козан с результатом 4.36,47. Российские пловчихи в данном заплыве не участвовали.
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 400 м, комплекс. Финал:
1. Эллен Уолш (Ирландия) — 4.34,42.
2. Амали Смит (Великобритания) — 4.35,12.
3. Юстина Анна Козан (Польша) — 4.36,47.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Комментарии
- 12 августа 2026
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:06
-
20:57
-
20:42
-
20:24
-
20:08
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
16:18
-
13:21
-
13:17
-
12:41
-
12:21
-
12:04
-
11:32
-
11:22
-
11:08
-
10:30
-
10:10
-
09:38
-
09:30
-
08:31
-
06:23
-
00:48
-
00:40
-
00:14
- 11 августа 2026
-
23:30
-
23:21
-
23:09
-
23:01
-
22:57
-
22:48