Эллен Уолш стала чемпионкой Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием

Представительница Ирландии Эллен Уолш стала чемпионкой Европы — 2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием. Пловчиха показала результат 4.34,42.

Второе место заняла британка Амали Смит (4.35,12). Тройку призёров замкнула спортсменка из Польши Юстина Анна Козан с результатом 4.36,47. Российские пловчихи в данном заплыве не участвовали.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 400 м, комплекс. Финал:

1. Эллен Уолш (Ирландия) — 4.34,42.

2. Амали Смит (Великобритания) — 4.35,12.

3. Юстина Анна Козан (Польша) — 4.36,47.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.