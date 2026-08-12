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Эллен Уолш стала чемпионкой Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием

Эллен Уолш стала чемпионкой Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием
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Представительница Ирландии Эллен Уолш стала чемпионкой Европы — 2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием. Пловчиха показала результат 4.34,42.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 400 м комплекс
12 августа 2026, среда. 20:54 МСК
Окончено
1
Эллен Уолш
Ирландия
4:34.42
2
Амали Смит
Великобритания
+0.70
3
Юстина Анна Козан
Польша
+2.05

Второе место заняла британка Амали Смит (4.35,12). Тройку призёров замкнула спортсменка из Польши Юстина Анна Козан с результатом 4.36,47. Российские пловчихи в данном заплыве не участвовали.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 400 м, комплекс. Финал:

1. Эллен Уолш (Ирландия) — 4.34,42.

2. Амали Смит (Великобритания) — 4.35,12.

3. Юстина Анна Козан (Польша) — 4.36,47.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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