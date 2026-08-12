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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
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«Вода закипит от борьбы». Пригода — о финале заплыва на 200 м брассом на ЧЕ

«Вода закипит от борьбы». Пригода — о финале заплыва на 200 м брассом на ЧЕ
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Российский пловец Кирилл Пригода, пробившийся в финальный заплыв на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы, признался, что доволен своим заплывом. Россиянин показал четвёртое время.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала
12 августа 2026, среда. 20:04 МСК
Окончено
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Нет данных

«День тяжёлым получился. В принципе, я доволен. Задача была просто попасть в финал. Считаю, что с этим справился. Завтра будет новый день, новый заплыв. Всё по-новому. И каждый участник заплыва будет это понимать.

Почему я в штанах в жару? Когда ты непосредственно в «котле», там уже всё равно, какая температура. Конечно, это важно, о чём я рассказываю на периоде подготовки и подведения к дистанции.

Во время дистанции это будет или после — это уже вторично. Сейчас чувствую себя хорошо, нормально и приятно устал. Буду сейчас отдыхать и восстанавливаться. Потому что завтра будет борьба, примерно такая, что вода закипит при 100°C», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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