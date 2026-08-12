Йоханнес Либман выиграл золото ЧЕ-2026 на дистанции 800 м вольным стилем
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Немецкий пловец Йоханнес Либман с рекордом Европы выиграл золото на дистанции 800 м вольным стилем на ЧЕ по водным видам спорта — 2026. Спортсмен показал результат 7.37,59.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 800 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 21:03 МСК
Окончено
1
Йоханнес Либман
Германия
7:37.59
2
Свен Шварц
Германия
+3.57
3
Залан Шаркань
Венгрия
+4.16
Второе место занял ещё один немец Свен Шварц (7.41,16). Бронза у представителя Венгрии Залана Шарканя (7.41,75).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 800 м, вольный стиль. Финал:
1. Йоханнес Либман (Германия) — 7.37,59.
2. Свен Шварц (Германия) — 7.41,16.
3. Залан Шаркань (Венгрия) — 7.41,75.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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