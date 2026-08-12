Корнев: очень терпел, радует, что ребята очень сильно напряглись

Российский пловец Егор Корнев, ставший вторым на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы, прокомментировал своё выступление. Корнев также установил рекорд России (46,74).

«Очень терпел. Невероятно доволен результатом, заплывом, эмоциями, которые я тут получил во время заплыва. 18 сотых разделили нас с Давидом Поповичем, это невероятно достойно. Больше всего меня радует, что ребята очень сильно напряглись.

Классный заплыв, главное, превзошёл себя, стал сильнее себя. Давид, кажется, показал свой лучший результат, между нами сократилась дистанция. Посмотрим, что будет в следующем году», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.