15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские пловчихи стали бронзовыми призёрами ЧЕ в эстафете 4x100 м вольным стилем

Российские пловчихи стали бронзовыми призёрами ЧЕ в эстафете 4x100 м вольным стилем
Комментарии

Женская сборная России по плаванию заняла третье место в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция. В состав команды вошли Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина и Дарья Клепикова. Они показали результат 3.33,69.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 21:16 МСК
Окончено
1
Нидерланды
2
Италия
3
Россия

Первое место заняла команда Нидерландов с результатом 3.31,89. Серебро досталось сборной Италии (3.33,19).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. Эстафета, 4x100 м вольный стиль. Финал:

1. Нидерланды (Милау Ван Вейк, Имани де Йонг, Фемке Спиринг, Маррит Стенберген) — 3.31,89.

2. Италия (Эмма-Вирджиния Меникуччи, Сара Куртис, Кьяра Тарантино, Алессандра Мао) — 3.33,19.

3. Россия (Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина) — 3.33,69.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Материалы по теме
Справится ли россиянин с румынским титаном? Главные заплывы третьего дня водного ЧЕ-2026
Справится ли россиянин с румынским титаном? Главные заплывы третьего дня водного ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android