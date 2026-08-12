Российские пловчихи стали бронзовыми призёрами ЧЕ в эстафете 4x100 м вольным стилем

Женская сборная России по плаванию заняла третье место в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция. В состав команды вошли Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина и Дарья Клепикова. Они показали результат 3.33,69.

Первое место заняла команда Нидерландов с результатом 3.31,89. Серебро досталось сборной Италии (3.33,19).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. Эстафета, 4x100 м вольный стиль. Финал:

1. Нидерланды (Милау Ван Вейк, Имани де Йонг, Фемке Спиринг, Маррит Стенберген) — 3.31,89.

2. Италия (Эмма-Вирджиния Меникуччи, Сара Куртис, Кьяра Тарантино, Алессандра Мао) — 3.33,19.

3. Россия (Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина) — 3.33,69.