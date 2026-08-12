Корнев — о Поповиче: классный парень, делимся с ним новостями, пригласил в Россию

Российский пловец Егор Корнев, ставший вторым на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы, высказался в адрес румынского пловца Давида Поповича, взявшего золотую медаль.

«Давид — классный парень. Мне очень приятно с ним соревноваться, находиться с ним в колл-руме, смеяться и плыть. Рад, что никто не испугался спортивного азарта, вне спорта хорошо общаемся, делимся новостями.

Так Давид недавно узнал, что я женат. Ульяне, своей жене, кружок записывал, он удивился. Скоро тоже рассчитывает своей девушке предложение сделать. Про машины говорили, у него Porshe, я вот все по Mercedes. Позвал его в Россию, они там только по прямой могут ездить быстро, пусть не расслабляется. Встречу, заселим, покажу, что такое по-настоящему быстро ездить.

Криштоф Милак, венгр, тоже прикольный парень, много общаемся. Может, в Питере с ним сходить в паб, свожу его в лучший. Приглашу ребят в Россию, покажем им свою культуру. По языкам, интервью дать на английском не могу, какими-то простыми фразами перекинуться, что-то через переводчик, у нас такое общение, что мы достаточно друг друга понимаем. По картинке, через переводчик», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.