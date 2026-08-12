Корнев: 50 м вольным на правильном настрое буду «мочить»
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Российский пловец Егор Корнев, ставший вторым на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы, заявил о своих планах на 50 м.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 19:52 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.56
2
Егор Корнев
Россия
+0.18
3
Криштоф Милак
Венгрия
+0.31
«Впереди 50 м вольным, на правильном настрое буду «мочить». Это сильно радует. Меня эта дистанция между золотом и серебром заряжает, я на плюс морали. Отдал всё, что только мог. Даже больше, чем мог.
На последних метрах увидел, что я плыву первый, мне при этом очень плохо, не могу уже двигать ни руками, ни ногами, но мне надо это сделать. Как-то доковылял, когда увидел, что коснулись вместе, понял – результат будет очень хороший.
Кроме улыбки, у меня ничего не было. Было понятно, что Давид старается максимально, результат будет достойный», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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