Корнев: 50 м вольным на правильном настрое буду «мочить»

Российский пловец Егор Корнев, ставший вторым на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы, заявил о своих планах на 50 м.

«Впереди 50 м вольным, на правильном настрое буду «мочить». Это сильно радует. Меня эта дистанция между золотом и серебром заряжает, я на плюс морали. Отдал всё, что только мог. Даже больше, чем мог.

На последних метрах увидел, что я плыву первый, мне при этом очень плохо, не могу уже двигать ни руками, ни ногами, но мне надо это сделать. Как-то доковылял, когда увидел, что коснулись вместе, понял – результат будет очень хороший.

Кроме улыбки, у меня ничего не было. Было понятно, что Давид старается максимально, результат будет достойный», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.