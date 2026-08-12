Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 12 августа

Сегодня, 12 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 12 августа:

Плавание, финалы

Мужчины. 200 м, на спине

1. Хуберт Хош (Венгрия) — 1.53,08.

2. Апостолос Сискос (Греция) — 1.53,81.

3. Томас Чеккон (Италия) — 1.53,96.

Женщины. 50 м, баттерфляй

1. Сара Шёстрем (Швеция) — 25,05.

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 25,12.

3. Сара Юневик (Швеция) — 25,51.

4. Арина Суркова (Россия) — 25,53.

5. Александра Кузнецова (Россия) — 25,55.

Мужчины. 100 м, вольный стиль

1. Давид Попович (Румыния) — 46,56.

2. Егор Корнев (Россия) — 46,74.

3. Криштоф Милак (Венгрия) — 46,87.

Женщины. 100 м, брасс

1. Ангарад Эванс (Великобритания) — 1.04,87.

2. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.05,41.

3. Бенедетта Пилато (Италия) — 1.05,89.

5. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,08.

Женщины. 400 м, комплекс

1. Эллен Уолш (Ирландия) — 4.34,42.

2. Амали Смит (Великобритания) — 4.35,12.

3. Юстина Анна Козан (Польша) — 4.36,47.

Мужчины. 800 м, вольный стиль

1. Йоханнес Либман (Германия) — 7.37,59.

2. Свен Шварц (Германия) — 7.41,16.

3. Залан Шаркань (Венгрия) — 7.41,75.

Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль

1. Нидерланды (Милау Ван Вейк, Имани де Йонг, Фемке Спиринг, Маррит Стенберген) — 3.31,89.

2. Италия (Эмма-Вирджиния Меникуччи, Сара Куртис, Кьяра Тарантино, Алессандра Мао) — 3.33,19.

3. Россия (Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина) — 3.33,69.