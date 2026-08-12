Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 12 августа

Сегодня, 12 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 12 августа:
Плавание, финалы
Мужчины. 200 м, на спине
1. Хуберт Хош (Венгрия) — 1.53,08.
2. Апостолос Сискос (Греция) — 1.53,81.
3. Томас Чеккон (Италия) — 1.53,96.
Женщины. 50 м, баттерфляй
1. Сара Шёстрем (Швеция) — 25,05.
2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 25,12.
3. Сара Юневик (Швеция) — 25,51.
4. Арина Суркова (Россия) — 25,53.
5. Александра Кузнецова (Россия) — 25,55.
Мужчины. 100 м, вольный стиль
1. Давид Попович (Румыния) — 46,56.
2. Егор Корнев (Россия) — 46,74.
3. Криштоф Милак (Венгрия) — 46,87.
Женщины. 100 м, брасс
1. Ангарад Эванс (Великобритания) — 1.04,87.
2. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.05,41.
3. Бенедетта Пилато (Италия) — 1.05,89.
5. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,08.
Женщины. 400 м, комплекс
1. Эллен Уолш (Ирландия) — 4.34,42.
2. Амали Смит (Великобритания) — 4.35,12.
3. Юстина Анна Козан (Польша) — 4.36,47.
Мужчины. 800 м, вольный стиль
1. Йоханнес Либман (Германия) — 7.37,59.
2. Свен Шварц (Германия) — 7.41,16.
3. Залан Шаркань (Венгрия) — 7.41,75.
Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль
1. Нидерланды (Милау Ван Вейк, Имани де Йонг, Фемке Спиринг, Маррит Стенберген) — 3.31,89.
2. Италия (Эмма-Вирджиния Меникуччи, Сара Куртис, Кьяра Тарантино, Алессандра Мао) — 3.33,19.
3. Россия (Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина) — 3.33,69.