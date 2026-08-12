Минаков: наблюдается некая стагнация, готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Российский пловец Андрей Минаков, квалифицировавшийся в финал заплыва на 100 м баттерфляем на чемпионате Европы, прокомментировал своё выступление. Минаков по итогам полуфиналов показал седьмое время.

«Задача‑минимум выполнена. Это отбор в финал. Такая задача была сегодня. Тем не менее, конечно, наблюдается некая стагнация. Хочется наблюдать прогресс. Перед собой я честен, с тренером мы работали. Но сказывается, что я переезжал из Америки в Россию, первый год всегда уходит на адаптацию.

Тем не менее заплыв получился хороший. Честно, не знаю, как Криштоф Милак выходит и плывёт 46,8 вечером, а через 40 минут ещё 50,5 кладет. Очень талантливый спортсмен. Поэтому завтра будет очень серьёзный и сильный заплыв в финале.

Но скажу, что тут не у всех всё получается. Не у всех хорошие скорости. Есть определённое количество человек, которые плывут очень-очень-очень быстро. Но как таковых лучших результатов у лучших спортсменов мы наблюдаем не так много. Но я уверен, что всё будет хорошо. Готовимся к Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе. До этого времени точно уж получится», – передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.