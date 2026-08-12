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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
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Манохина: мне сказали, что проплыву последней, потому что я слабее других девочек

Манохина: мне сказали, что проплыву последней, потому что я слабее других девочек
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Российская пловчиха Кира Манохина, ставшая бронзовым призёром чемпионата Европы в составе сборной России, прокомментировала завоевание медали. Российская сборная стала третьей в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 21:16 МСК
Окончено
1
Нидерланды
2
Италия
3
Россия

«Безумно рада. Мне очень было приятно, большая часть выступать в таком составе, с девочками, которые уже многого добились на мировой арене, я, как молодое поколение, тут вместе с ними, вношу свою частичку в общий успех.

Немного в неприятном контексте мне преподнесли, что буду закрывать эстафету, но я с этим была согласна, с тем, что мне сказали. Просто выполняю то поручение, которое мне дают.

Мне сказали, что проплыву последней, потому что я слабее других девочек. Это было честное мнение, но его было неприятно слышать, как мы все знаем, правду не всегда приятно слышать. Но главный тренер сказал, что ты, возможно, и слабее, но вечером можешь всё изменить, поменять о себе мнение. Надеюсь, что это получилось», — передаёт слова Манохиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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