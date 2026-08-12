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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
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Манохина: у Стенберген тоже две ноги и две руки, может быть, через год буду с ней наравне

Манохина: у Стенберген тоже две ноги и две руки, может быть, через год буду с ней наравне
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Российская пловчиха Кира Манохина, ставшая бронзовым призёром чемпионата Европы в составе сборной России, прокомментировала выступления соперниц по своему этапу. Российская сборная стала третьей в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем.

От Нидерландов (золото) на этапе с Манохиной плыла трёхкратная чемпионка мира Маррит Стенберген, от Франции (четвёртое место) — Мари-Амбр Молю.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 21:16 МСК
Окончено
1
Нидерланды
2
Италия
3
Россия

«Нидерландка была рядом, но я «дышала» на француженку, обращала внимание только на неё, времени посмотреть на Маррит Стенберген не было. Как девочки сказали, она тоже человек, у неё тоже две ноги и две руки, она ничем не отличается от нас. Смотреть на время… Может быть, через год я буду с ней наравне, а потом и быстрее. Всё может быть, плавание — такой вид спорта, где всё может поменяться в любой момент.

Хочется показывать себя, воплотить себя в личных заплывах, стараюсь держаться за девочками, кому-то уже наступаю на пятки, кого-то я уже перешагнула, есть те, до кого ещё плыть и плыть, но я не сдаюсь, в меня верят мои родители, друзья, в меня верят мои тренеры, работают со мной и не дают даже секунды подумать, что у меня не получится. Впереди эстафеты», – передаёт слова Манохиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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