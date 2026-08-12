Манохина: я привыкла к критике, в спорте никто на руках носить не будет, так и надо

Российская пловчиха Кира Манохина, ставшая бронзовым призёром чемпионата Европы в составе сборной России, высказалась о критике в свой адрес. Ранее Манохина призналась, что её поставили последней в эстафете из-за того, что она слабее партнёрш по сборной.

Российская сборная стала третьей в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем.

«Это была спортивная критика, главного тренера, никто по голове здесь гладить не будет, чем больше человека балуют, тем больше ему будет всё равно. Держать спортсмена в кулаке — так и надо.

Я привыкла к критике, поняла, что надо привыкать. В спорте никто на руках носить не будет. Не думаю, что я тот человек, которому надо постоянно говорить, что я молодец. Наоборот, меня надо подбадривать, стимулировать, чтобы я работала над собой, для команды, для страны. Буду готова, если скажут, что плохо плыла, работать дальше», — передаёт слова Манохиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.